عقيد باب الحارة ينعي مخرجه رغم خلافه معه

نشر الفنان السوري سامر المصري على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي صورةً للمخرج الراحل بسام الملا.

وقال عقيد باب الحارة بأنّه شعر بالحزن بعدما سمع نبأ الوفاة رغم كل الخلافات الموجودة بينهما، وأشار إلى أنه تذكر الأيام الجميلة التي جمعتهما، وتمنى لو تصالحا وجلسا معاً مجدداً قبل وفاته.

واختتم سامر المصري تغريدته بالقول، بأنّ الموت حق، وتمنى الرحمة والمغفرة للمخرج الراحل، وبعبارته الشهيرة “سكروا باب الحارة يا رجال”.

وكان الفنان السوري قد انسحب من مسلسل باب الحارة بعد خلافاتٍ كبيرة بينه وبين المخرج بسام الملا.

يذكر أنّ المخرج السوري الكبير توفي يوم أمس في مدينة زحلة اللبنانية، وتم نقله للعاصمة السورية دمشق ليواري الثرى يوم غد الاثنين

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية