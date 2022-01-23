أكدّ الخبير الروسي أليسون أروادي وجود علامات تدل على الإصابة بمتحور أوميكرون بشكلٍ مبكر، وقبل إجراء الاختبارات الطبية للكشف عن كورونا.

وأشار إلى أن التهاب الحلق يعدّ أبرز العلامات على الإصابة بمتحور أوميكرون، ودعا الأشخاص الذين يعانون من أعراض الزكام والأنفلونزا لاعتبار أنفسهم مصابين بكورونا حتى يثبت العكس.

وأكدّ الطبيب الروسي المختص في مجال المناعة، وجود علامات مميزة لمتحور أوميكرون كالتهاب الحلق الشديد، واحتقان الأنف، والسعال الجاف.

يذكر أنّ العالم يشهد انتشاراً كبيراً لمتحور أوميكرون، مما أدى لتسجيل أرقام قياسية بعدد الإصابات بكورونا في معظم دول العالم، ودفع الدول لاتخاذ مجموعة كبيرة من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشاره

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