كيفية تفعيل الشريحة الثانية أو الإلكترونية eSIM على الايفون؟

بعض هواتف الايفون تحتوي على شريحة ثانية لكنها ليست من النوع التقليدي وإنما شريحة إلكترونية eSIM والتي عند تفعيلها تتيح للمستخدم إضافة رقم ثانٍ – وربما ثالث – على الايفون. في هذا المقال سوف نتعرف عليها وطريقة تفعيلها إن كان ذلك ممكناً.

ما هي الشريحة الإلكترونية eSIM في الايفون؟

تحتوي هواتف الايفون بإصداراتها الحديثة نسبياً على نوعين من شرائح الاتصالات الأولى هي الشريحة التقليدية الفيزيائية صغيرة الحجم من نوع Nano SIM المعروفة للجميع، أما الأخرى فهي الشريحة الإلكترونية eSIM.

الشريحة الإلكترونية eSIM موجودة ضمن المكونات الداخلية للجهاز بعيداً عن أعين وأيدي المستخدم بخلاف الشريحة التقليدية المصنوعة من البلاستيك والسيليكون التي يتم شراؤها وإدراجها في المنفذ المخصص في الجهاز.

الشريحة الإلكترونية eSIM أو الشريحة المدمجة كما تسمى أحياناً هي عبارة عن شريحة اتصال تكون مضمنة (Embedded) داخل اللوحة الأم للهاتف أو الأجهزة الذكية عموماً و لها نفس وظيفة الشريحة التقليدية، والمعلومات المخزنة عليها قابلة للتعديل بمعنى استطاعة المستخدم إضافة أو حذف أرقام دون الحاجة إلى نزع وإضافة شريحة تقليدية في كل مرة.

ما هي هواتف الايفون الداعمة للشريحة الثانية؟

هواتف الايفون الداعمة للشريحة الثانية أو التي تحتوي على شريحة إلكترونية eSIM هي الإصدارات الآتية:

هواتف ايفون XR وايفون XS وايفون XS ماكس.

هواتف ايفون 11 ، 11 برو، 11 برو ماكس.

هواتف ايفون 12 ميني، ايفون 12، 12 برو، 12 برو ماكس.

هواتف ايفون 13 ميني، ايفون 13، 13 برو، 13 برو ماكس.

كيف ستفيدك الشريحة الثانية على الايفون؟

بالطبع ستكون الشريحة الثانية مفيدة للغاية إذ يمكنك مثلاً استخدام واحدة للعمل والأخرى للتواصل الشخصي، أيضاً يمكن تخصيص شريحة للمكالمات وأخرى لبيانات الهاتف أو عند السفر للخارج، كذلك يمكن تفعيل أكثر من حساب واتس اب على الايفون بالرقمين (واتس اب ماسنجر و واتس اب بيزنس للأعمال) وغير ذلك من الفوائد الجمة.

البلدان والشركات الداعمة للشريحة الإلكترونية eSIM

لا يكفي أن تمتلك فقط هاتف ايفون يحتوي على شريحة ثانية إلكترونية eSIM بل يجب أيضاً أن يكون في بلدك شبكات اتصالات داعمة لهذا النوع من الشرائح. هناك العديد من شبكات الاتصالات حول العالم التي تدعمها ومن ذلك في الوطن العربي: البحرين، الكويت، قطر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، المغرب، فلسطين، قطر، الأردن، عمان.

يمكنك التعرف أكثر على جميع الدول وشبكات الاتصالات بها الداعمة للشريحة الإلكترونية eSIM من خلال موقع ابل الرسمي.

كيفية تفعيل الشريحة الثانية (الإلكترونية) على الايفون؟

بعد التأكد من وجود شريحة إلكترونية في هاتف الايفون الخاص بك، قم بالتوجه إلى شركة الاتصالات الداعمة لها في دولتك واطلب الحصول على رقم لإضافته للشريحة وبعد الانتهاء من تسجيل بياناتك لدى الشركة سوف تحصل على بطاقة بها كود قراءة سريع QR Code يُضاف إلى الشريحة الإلكترونية تلقائياً بعد مسحه في خطوات معدودة سهلة.

افتح تطبيق “الكاميرا” وقم بتوجيهه ناحية كود القراءة السريعة QR من بطاقة شركة الاتصالات. عند ظهور إشعار ” تمت اكتشاف خطة خلوية”، اضغط عليه. اضغط على “متابعة” أسفل الشاشة. اضغط على “إضافة خطة خلوية”.

أحياناً يكون هناك رمز تأكيد لتنشيط الشريحة الإلكترونية بشكل كامل، وسوف تحصل عليه هو الآخر من شركة الاتصالات. بعد ذلك سوف ننتقل للخطوة الثانية وهي تسمية الشريحة الثانية للتمييز بينها وبين الشريحة الأولى. (يمكنك تعديل الاسم لاحقاً بالذهاب إلى “الإعدادات” > “خلوي” أو “البيانات الخلوية” > اختر الرقم الذي تريده ثم اضغط على “تسمية الخطة الخلوية”).

بعدها، قم باختيار إذا ما كانت الشريحة الثانية ستكون الشريحة الأساسية الافتراضية أم الثانوية. الشريحة الافتراضية الأساسية سوف تستخدم من أجل إجراء المكالمات وإرسال الرسائل افتراضياً. بعدها يمكنك أيضاً اختيار أي الشريحتين تستخدم مع iMessage وأيها ستعمل عند تفعيل بيانات الهاتف.

سوف تجد تغيراً بسيطاً في أيقونة قوة الإشارة في شريط الحالة حيث ستجدها مقسمة لخطوط علوية ونقاط سفلية تشير الأولى لقوة إشارة الشريحة الأولى بينما تشير النقاط السفلية لقوة إشارة الشريحة الثانية وستجد المزيد من التفاصيل في مركز التحكم.

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هل تستخدم الشريحة الثانية الإلكترونية eSIM على هاتف الايفون الخاص بك؟