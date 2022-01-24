هذه هي مواصفات Redmi Note 11 Pro 4G – الإطلاق يوم 26 يناير!

تستعد العلامة التجارية الصينية Redmi التابعة لشركة شاومي من أجل إطلاق سلسلة Redmi Note 11 في السوق العالمية. وقد تم تحديد موعد الإطلاق يوم 26 يناير القادم ومن المتوقع أن تتألف تشكيلة Redmi Note 11 من 5 هواتف جديدة.

الطُرز التي نتوقع رؤيتها للسلسلة الجديدة تتضمن Redmi Note 11 و Note 11S و Note 11 Pro 4G و Note 11 Pro 5G و +Note 11 Pro.

اليوم، وكما ذكرنا لكم في العنوان، فقد تم تسريب مواصفات طراز Redmi Note 11 Pro 4G بواسطة Yogesh Brar وهو من أشهر المُسربين على موقع تويتر ويمكننا الثقة بنسبة 100% في جميع تسريباته.

جدير بالذكر أن مواصفات طراز 4G متشابهة تماماً مع قائمة مواصفات طراز 5G من هاتف Note 11 Pro ولكن الاختلافات الوحيدة الملحوظة تظهر بسبب اختلاف شريحة المعالجة – وهو أمر متوقع تماماً.

سيأتي هاتف Redmi Note 11 Pro 4G بشاشة 6.6 بوصة عبارة عن لوحة عرض AMOLED دقتها +FHD بمعدل تحديث مرتفع بسرعة 120Hz.

سيحتوي الهاتف على كاميرا خلفية رباعية تمتاز بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجابكسل وعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وعدستان للعُمق والماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

في الأمام سيحتوي الهاتف على عدسة 16 ميجابكسل للصور الشخصية ومكالمات الفيديو.

نأتي للاختلاف البارز بين طراز 4G و 5G، حيث سيحتوي الهاتف على شريحة ميديا تيك متوسطة المدى Helio G96 SoC مقترنة بذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 أو 8 جيجابايت من النوع LPDDR4X.

سيحتوي الهاتف على ذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت سرعتها UFS 2.2. وسيتم تشغيل الهاتف بواسطة بطارية سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 67 وات.

مما لا شك فيه سيعمل الهاتف بأحدث إصدار من واجهة MIUI ولكنها مستندة على نظام أندرويد 11 وليس أندرويد 12.

أما بالنسبة لطراز 5G من الهاتف فسوف يحتوي أيضاً على نفس الشاشة دون اختلاف وكذلك نفس سعة البطارية وربما سرعة الشحن أيضاً.

ولكنه سيحتوي على معالج كوالكم Snapdragon 690 SoC وهو المسؤول عن توفير الدعم لتقنية اتصال 5G. ولكن بالنسبة لمجال البصريات، فسيحتوي الهاتف على كاميرا خلفية ثلاثية بدلاً من رباعية.