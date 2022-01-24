تسريب صور ومواصفات حواسيب Galaxy Tap S8 على موقع أمازون!

بناءً على التقارير السابقة، فمن المتوقع أن تُعلن شركة سامسونج عن سلسلة Galaxy Tap S8 بجانب سلسلة هواتف Galaxy S22 خلال حدث Samsung Unpacked يوم 8 أو 9 فبراير المقبل.

اليوم وعكس ما هو متوقع تماماً، تم رصد صور جديدة لعائلة Galaxy Tap S8 على موقع أمازون. ظهرت الصور تحديداً على أمازون إيطاليا وفرنسا، ولكن سرعان ما تم حذفها على الفور.

ولكن العديد من المصادر التقنية تمكنت من وضع أيديها على هذه الصور ورصد جميع المواصفات التي ظهرت في قوائم الأجهزة. يمكنك إلقاء نظرة على الصور التي جلبناها لكم، وهذه الصور تشتمل على ثلاثية الحواسيب اللوحية، ويمكنكم تمييز إصدار Ultra بوضوح بسبب نوتش الكاميرا الأمامية.

ستأتي الحواسيب بتصميم مماثل باستثناء نوتش الكاميرا، وجميعهم سيأتون بقلم S-Pen والذي يمكن شحنه عن طريق مغناطيس مضمن في الأجهزة وستمتاز الحواسيب بحواف نحيفة جداً.

مواصفات تابلت Galaxy Tap S8 Ultra

يحتوي التابلت على شاشة Super AMOLED قياس 14.6 بوصة بمعدل تحديث 120Hz دقتها 2960×1848 بكسل. سيتم إطلاق التابلت بواجهة One UI 4.1 المستندة على أندرويد 12.

سيتم تشغيل التابلت بمعالج Snapdragon 8 Gen 1 مقترناً بذاكرة عشوائية 8 أو 16 جيجابايت مع تخزين داخلي بمساحة 512 جيجابايت.

يستمد التابلت طاقته من بطارية 11200 مللي أمبير في الساعة وسيحتوي التابلت على كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 + 6 ميجابكسل وفي الأمام كاميرتين بدقة 12 ميجابكسل.

مواصفات كل من Galaxy Tap S8 / S8 Plus

سيحتوي تابلت Galaxy Tap S8 على شاشة LCD قياس 11 بوصة دقتها 2560×1600 بمعدل تحديث 120Hz ويزن 507 جرام ويعمل بواجهة One UI 4.1 مستندة على أندرويد 12.

يعمل التابلت بمعالج Snapdragon 8 Gen 1 مقترناً بذاكرة عشوائية 8 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية 128 أو 256 جيجابايت ويتم تشغيله بواسطة بطارية 8000 مللي أمبير في الساعة.

يحتوي التابلت على كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 + 6 ميجابكسل وكاميرا أمامية واحدة بدقة 12 ميجابكسل. وسيتوفر التابلت بنماذج WiFi و 5G.

أما بالنسبة لإصدار Galaxy Tap S8 Plus فسيأتي بشاشة Super AMOLED قياس 12.4 بوصة بمعدل تحديث 120Hz دقتها 2800×1752 بكسل محمية بزجاج Corning Gorilla Glass 5.

يزن التابلت 572 جرام ويعمل أيضاً واجهة One UI 4.1 المستندة على أندرويد 12 والمسؤول عن إمداد الطاقة للأجزاء معالج Snapdragon 8 Gen 1.

يتوفر التابلت بسعة ذاكرة عشوائية 8 جيجابايت مع ذاكرة تخزين داخلية 128 أو 256 جيجابايت ويتم تشغيل التابلت ببطارية 1090 مللي أمبير في الساعة.