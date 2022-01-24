منى زكي تواجه انتقادات حول جرأة ألفاظ فيلمها “أصحاب ولا أعز”

ردّت الفنان المصري منى زكي على الانتقادات التي تعرضت لها بعد عرض فيلم “أصحاب ولا أعز” على منصة نتفليكس من خلال “ستوري” نشرته على حسابها في انستغرام.

وكشفت، من خلال القصة، عن طريقتها في مواجهة الأزمات والانتقادات، حيث احتوى الستوري على ست نصائح مكتوبة باللغة الإنجليزية وجهتها لنفسها، وكانت النصائح هي: “تخطي كل الصعاب، لا تضيعي وقتك في الحزن على نفسك، اعرفي قيمة التغيير، رحبي بكل التحديات، كوني سعيدة، ولا تهدري طاقتك في تغيير شيء لا يمكنك تغييره، لا تخافي التعبير عن نفسك وآرائك، خذي المغامرات والتحديات، ولكن احسبي كل شيء أولاً، واحتفلي بنجاح الآخرين ولا تشعري بالغيرة منهم”.

وكانت النجمة المصرية قد تعرضت لانتقادات كبيرة، هي وجميع الفنانين المشاركين في فيلم “أصحاب ولا أعز”؛ بسبب جرأة الموضوع والألفاظ التي احتواها الفيلم.

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