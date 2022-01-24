توتير تسمح للمستخدمين استعمال رموز NFT صورةً للملف الشخصي

كشفت شركة تويتر الأميركية عن ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بالترويج لأعمالهم الفنية من خلال استخدام رموز NFT صورةً للملف الشخصي.

وقالت تويتر إن الميزة الجديدة ستتوفر حاليًا للأشخاص المشتركين بخدمة Twitter Blue المدفوعة من مستخدمي آيفون، حيث ستظهر الصورة ضمن إطار سداسي في تويتر.

ولتعيين صورة الملف الشخصي من خلال رموز NFT؛ يجب على المستخدم ربط المحفظة الرقمية بها، ومن ثم النقر على صورة الملف الشخصي لتظهر له جميع الخيارات المتعلقة برموز NFT، كالاسم، الوصف، عنوان العقد، بالإضافية لإمكانية وضع رابط للدخول لمعرض الأعمال الخاصة بالمستخدم، وبالتالي سيكون بإمكان أي شخص يشاهد صورة ملفه الشخصي الاطلاع على أعماله في هذا المجال.

وقالت تويتر إنها ستدعم بعد إطلاق الميزة الجديدة، العديد من المحافظ الإلكترونية كمحفظة كوين بيس، وليدجر لايف، وميتا ماسك وغيرها.

يذكر أن رموز NFT تعد رموز غير قابلة للاستبدال، وتتميز بعدم قابليتها للنسخ أو للاستخدام إلا من قبل شخص واحد فقط.

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