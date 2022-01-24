نجاة رجل من موت محتم بعد اختبائه بغرفة عجلات الطائرة 11 ساعة

شهد مطار شيفول بالعاصمة الهولندية أمستردام حادثةً غريبة، إذ عثر طاقم المطار في حجرة عجلات طائرة شحن وصلت من عاصمة جنوب أفريقيا جوهانسبرغ على رجلٍ حي.

وقال أحد المتحدثين باسم المطار إن الرحلة استمرت 11 ساعة، وإن الرجل كان محظوظاً لبقائه على قيد الحياة.

وعلى الفور استدعت إدارة المطار الشرطة وفرق الطوارئ التي وصلت لمكان الحادثة، وتفاجأت ببقاء الرجل على قيد الحياة بعدما حلّقت الطائرة لأكثر من 10,000 كيلو متر في درجات حرارة منخفضة.

وأكدت فرق الطوارئ أن صحة الرجل كانت جيدة، وأشارت إلى أنه كان يعاني من انخفاض في درجة حرارة الجسم وعلى الفور تم نقل المغامر الأفريقي الذي لم تكشف هويته للمستشفى ليحصل على العلاج اللازم، على أن يتم نقله بعد ذلك لمركز للجوء لمعرفة أسباب مخاطرته بحياته، ومنحه اللجوء إن أراد ذلك.

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