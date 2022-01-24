رقاقة ميديا تيك الجديدة تتفوق على أحدث رقاقات كوالكوم وسامسونج

كشفت تقارير اختبارات Geekbench5 عن تفوق رقاقة Dimensity 900 التي تنتجها شركة “ميديا تيك” على رقاقتي Snapdragon 8 Gen1 من كوالكوم، ورقاقة Exynos 2200 التي تنتجها سامسونج.

وأكدت التقارير تفوق رقاقة شركة ميديا تيك على رقاقتي سامسونج وكوالكوم باختبارات الأنوية الأحادية والأنوية المتعددة.

حيث سجلت رقاقة Dimensity 900 1278 نقطة في الأنوية الأحادية، و4,410 نقاط في الأنوية الثنائية، مقابل 1,231 نقطة لرقاقة Snapdragon 8 Gen1 في الأنوية الأحادية، و3,752 نقطة في الأنوية الثنائية.

وأشارت التقارير إلى أن سبب التفوق يعود لمشكلة الحرارة التي تعاني منها رقاقة Snapdragon 8 Gen1.

يذكر أن الجيل القادم من الهواتف الذكية والذي سيضم هذه الرقاقات هو من سيحدد الرقاقة الأفضل بشكلٍ عملي.

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