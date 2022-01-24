مي عز الدين تُطلق حسابها على تطبيق “تيك توك”

أطلقت الفنانة المصرية مي عز الدين حسابها الرسمي على تطبيق تيك توك، من خلال إطلاقها فيديو ساخر لجريمة ضرب وتسميم الزوج.

وروّجت النجمة المصرية لحسابها الجديد من خلال نشر مقطع الفيديو على إنستغرام، والتعليق عليه بالقول: باكورة أعمالي في تيك توك.

وكان المقطع قد بدأ بطرح تساؤل عن كيفية موت زوجها لترد بكلمة مسموم، قبل أن يرد عليها المتحدث بالقول، وعلامات الضرب جاءت عليه من أين، لتجيب: لأنّه لم يكن يريد بلع السم.

وقالت الفنانة المصرية إنّ فترة العزل التي قضتها بعد وفاة والدتها جعلتها تُفكر في إنشاء حساب على تيك توك، وبررت الأمر برغبتها بملء وقت الفراغ الموجود لديها خلال هذه الفترة.

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