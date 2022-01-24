الكشف عن تيرز فيلم باتمان الجديد وموعد طرحه

كشفت شركة وارنر براذرز للإنتاج الفني عن تيرز فيلم The Batman، الذي سيلعب بطولته روبرت باتينسون وموعد طرحه في دور السينما.

وظهر في الفيديو واين بروس في جنازة أحد المسؤولين في المدينة، وحديث المحقق جيمس جوردون مع أحد الضباط حول اختفاء عضو آخر من إدارتهم، قبل أن تتوقف الجنازة بشكلٍ مفاجئ بعد اصطدام السيارة بالمبنى، ليفاجأ الجميع عند فتح الأبواب بظهور شخص لديه حزام ناسف حول جسده ورقبته.

وحظي المقطع الترويجي بإعجاب عشاق أفلام باتمان، الذين عبّروا عن شوقهم لمشاهدة الفيلم.

وسيشهد فيلم The Batman مشاركة نخبة من النجوم العالميين، أمثال ربوبرت باتينسون بطل الفيلم، زوي كرافيتز، بول دانو، جيفري رايت، جون تورتورو بيتر سارسجاد وغيرهم.

يُذكر أنّ فيلم The Batman سيُعرض في دور السينما يوم 4 مارس المقبل، وعلى منصة HBO Max في شهر أبريل المقبل.

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