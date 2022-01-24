تقرير – أجهزة ايباد برو جديدة قادمة في عام 2022 بمعالج M2

ابل تنوي الكشف عن إصدارات جديدة من أجهزة ايباد برو في عام 2022 وتلك الأجهزة سوف تعمل بمعالج ابل M2 القادم.

حالياً، أحدث الإصدارات من أجهزة ايباد برو تعمل بمعالج ابل M1 – الموجود بالفعل في عدد من حواسيب ماك – وقد قدمتها ابل في إبريل من عام 2021.

معالج ابل M2 القادم سيحمل تقنية معالجة 3 نانومتر الجديدة الأكثر تطوراً من ناحية قوة الأداء واستهلاك الطاقة مقارنة بمعالج M1 العامل بتقنية 5 نانومتر وإن كان يُعد معالجاً ثورياً.

ستكون أبرز ملامح أجهزة ايباد برو القادمة هذا العام تعميم تقنية Mini LED في الشاشة لتشمل إصدار ايباد برو 11 إنش بعد أن كانت مقتصرة فقط على الإصدار الأكبر بشاشة 12.9 إنش.

لا يُعرف على وجه اليقين إن كانت ابل سوف تضيف خاصية الشحن اللاسلكي ماجسيف MagSafe إلى أجهزة ايباد برو في 2022 أم ستؤجلها إلى إصدارات أخرى لاحقة.

تقنية الشحن ماجسيف MagSafe تتيح الشحن لاسلكياً من خلال شواحن خاصة تلتصق مغناطيسياً بالجهاز كما تدعم عدداً من الملحقات الأخرى.

هذه الشائعات مصدرها المحلل والمسرب الشهير (@dylandkt) في سلسلة تغريدات له على تويتر، والذي توقع أيضاً أن تكشف ابل عن أجهزة ايباد برو خلال الربع الأخير من عام 2022 وبالتوازي معها سيتم الإعلان كذلك عن الجيل الثاني المنتظر من سماعات AirPods Pro.