سلسلة Galaxy S22 بنفس السعر – ولكن بذاكرة عشوائية أقل!

من المحتمل أن يتم إطلاق هاتف Galaxy S22 Ultra في أوروبا بذاكرة وصول عشوائي أقل من الذاكرة التي رأيناها على هاتف Galaxy S21 Ultra.

لاحظ أن هذا لا يعني أنه سيأتي بذاكرة رامات منخفضة، ولكن الفكرة أنه سيأتي بنفس سعر الهاتف السابق. هل تشعر بالحيرة ولا تفهم ما نحاول إخبارك به؟

حسناً، دعونا نوضح لكم كل شيء بالتفصيل. شاركنا Roland Quandt المُسرب الشهير على موقع تويتر تغريدة جديدة تحتوي على أسعار سلسلة Galaxy S22 القادمة في شعر فبراير القادم.

بناءً على التسريبات السابقة، كنا قد علمنا أن السلسلة الجديدة ستأتي بسعر أعلى من سلسلة Galaxy S21 بقيمة 100$ دولار أمريكي في الولايات المتحدة الأمريكية.

ولكن يبدو أن الأمور ستكون مختلفة قليلاً في دول الاتحاد الأوروبي. دعونا نتحدث أولاً عن الطراز المميز في السلسلة، وهو هاتف Galaxy S22 Ultra الذي سيأتي إصداره الأساسي بسعة ذاكرة عشوائية 8 جيجابايت وذاكرة تخزين 128 جيجابايت.

هذا النموذج من هاتف Galaxy S22 Ultra سيُباع في أوروبا بمبلغ وقدره 1249 يورو، وهو نفس سعر الإصدار الأساسي العام الماضي (Galaxy S21 Ultra) ولكن الفرق الوحيد أن طراز العام الماضي كان يحتوي على ذاكرة عشوائية 12 جيجابايت بدلاً من 8 جيجابايت.

أما إذا كنت تريد الإصدار الأعلى الذي يأتي بذاكرة وصول عشوائي 12 جيجابايت وذاكرة تخزين 256 جيجابايت، فستضطر على زيادة الميزانية بقيمة 100 يورو إضافية، أي ستحتاج إلى 1349 يورو.

أيضاً ذكر المُسرب في التغريدة أن أعلى إصدار من هاتف Galaxy S22 Ultra سيأتي بذاكرة عشوائية 12 جيجابايت وسعة تخزين 512 جيجابايت وقيمته 1449 يورو، ولم يذكر Roland أي شيء عن طراز 1 تيرابايت الذي تم تسريبه الأسابيع الماضية.

أما بالنسبة للأشقاء الأصغر، Galaxy S22 وسيأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجابايت وذاكرة تخزين بسعة 128 جيجابايت وسعة 256 جيجابايت وتكلفتهم 849 يورو و 899 يورو على التوالي.

وبالنسبة لإصدار Plus فسوف يأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجابايت وذاكرة تخزين 128 جيجابايت و 256 جيجابايت بقيمة 1049 يورو و 1099 يورو.

ستصبح سلسلة Galaxy S22 رسمية يوم 9 فبراير القادم، ومن المحتمل أن تكشف شركة سامسونج خلال حدث Samsung Unpacked عن سلسلة الحواسيب اللوحية المرتقبة Galaxy Tap S8.