الإفراط في تناول البيض يُسبب مشكلات صحية وهذه أبرزها

أظهرت دراسة جديدة نُشرت في صحيفة تايمز أوف إنديا خطورة الإفراط في تناول البيض، وقالت إنّ الإفراط بتناوله يؤدي لحدوث مشكلات صحية، ويرفع احتمال الإصابة بسرطان البروستات بنسبة 70%.

وبررت الأمر باحتواء البيض على عنصر الكولين، الذي يزيد احتمال الإصابة بهذا النوع من السرطان عند الإفراط في تناول البيض.

وقال الباحثون إنّ الشخص البالغ يحتاج لـ450 ملجم من الكولين في اليوم، وأكدت إمكانية الحصول على هذه الكمية من خلال تناول 3 بيضات، أو من خلال تناول الأطعمة الغنية به كالحليب ولحوم الدواجن.

ودعا الباحثون لتناول البيض باعتدال من أجل الاستفادة من حمض الفوليك، الفوسفور، الزنك، السيلينوم، والمغنيسيوم وغيرها من المواد الغذائية المفيدة الموجودة فيه.

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