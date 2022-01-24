“لوجيتك” تُطلق قلماً ذكياً لحواسيب “كروم بوك”

كشفت شركة لوجيتك السويسرية عن قلم ذكي جديد، مقاوم للماء والسقوط من الارتفاع ومخصص لحواسيب كروم بوك، أطلقت عليه Pen.

وقالت الشركة السويسرية إن القلم الجديد يدعم معيار MIL-STD-810G، مما يجعله مقاوماً لرذاذ الماء، وللسقوط من ارتفاع 1.20 متر.

وسيحتوي هذا القلم على بطارية تجعله يعمل لمدة 15 ساعة بشكلٍ متواصل، وأكدت لوجيتك إمكانية شحنه من خلال منفذ USB-C موجود على الجانب الخلفي.

وأشارت الشركة السويسرية إلى أنّ قلمها الذكي سيدعم حواسيب كروم بوك التي تدعم معيار USI، وأنّه سيساعد المستخدم على القيام بعدد كبير من المهام كالرسم والكتابة.

ويتميز القلم باحتوائه على المحاية الإلكترونية، وحساسية الضغط من أجل رسم خطوط رفيعة أو عريضة.

الجدير بالذكر أنّ لوجيتك ستطرح القلم الذكي الجديد في الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة، بسعر يصل لـ65 دولاراً أمريكياً.

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