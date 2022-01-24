سبايدر مان يستعيد صدارة أكثر الأفلام مشاهدة في أمريكا

استعاد فيلم سبايدر مان صدارة قائمة الأفلام الأكثر مشاهدة في أمريكا، بعد أسبوع واحد من خسارته لصالح فيلم الصرخة.

ونجح الفيلم الذي يلعب بطولته توم هولاند وآندرو جارفيد في حصد 14.1 مليون دولار أمريكي في عطلة نهاية الأسبوع، ليتفوق على فيلم سكرين الذي حصد 12.4 مليون دولار أمريكي، والذي يلعب بطولته جينا أورتيجا، ونيفي كامبل.

في حين حافظ فيلم الرسوم المتحركة سينج2 على مركزه الثالث، بعدما جمع 5.7 مليون دولار أمريكي، أما الفيلم الرومانسي ريديمنج لوف فجاء رابعاً بـ3.7 مليون دولار أمريكي.

واختتم فيلم الحركة والمغامرات رجل الملك قائمة أكثر 5 أفلام مشاهدة، بعدما جمع 1.8 مليون دولار أمريكي.

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