تشييع جثمان المخرج الراحل بسام الملا في دمشق

شهدت العاصمة السورية اليوم الاثنين، تشييع جثمان المخرج الراحل بسام الملا، حيث تجمع العشرات من محبي المخرج الكبير، بالإضافة لعدد من الفنانين أمام مستشفى الأسد الجامعي لإلقاء نظرة الوداع على المخرج الذي تُوفي يوم 22 يناير الجاري.

وانطلقت جنازة مخرج باب الحارة من المستشفى وجالت شوارع الشام، قبل أن يُصلى عليه في جامع الأكرم بدمشق، ليُدفن بعدها في مقبرة العائلة إلى جانب والديه.

وكشف شقيقه مؤيد الملا الذي حمل صورته في الجنازة حقيقة وفاة المخرج الراحل، وقال إنّه كان يعاني من مرض السُكري منذ عدّة سنوات، وإنّ هذا المرض تسبب بشلل في أعصابه وحركته.

وكان المخرج الراحل قد قام خلال حياته بإخراج مجموعة كبيرة من المسلسلات، أبرزها مسلسل باب الحارة، ليالي الصالحية، أيام شامية، والخوالي.

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