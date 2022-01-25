أيمن زيدان يُحيي ذكرى ميلاد ابنه الراحل بكلمات مؤثرة

نشر الفنان السوري أيمن زيدان صورةً تجمعه بابنه الراحل نوار على حسابه الرسمي في موقع إنستغرام، وعلّق عليها بالقول: من المفترض في حياة أكثر عدلاً أن احتفل بعيد ميلادك الـ30، لكنّ جدار الزمن الهش هوى بكَ مبكراً، وظلّ يُطفئ شموع ميلادك منذ أحد عشر عاماً، نوار كل عام وأنت في قلبي.

وحظي المنشور بتفاعلٍ كبير من عشاق النجم السوري، ومن زملائه الفنانين الذين تمنوا الرحمة والمغفرة لولده.

وكان ابنه نوار قد تُوفي في العام 2011، بعد صراعٍ مع مرض عضال.

من جهةٍ أخرى يستعد إمبراطور الدراما العربية للعب بطولة مسلسل الفرسان الثلاث، الذي سيجمعه بمجموعة من نجوم الدراما السورية أمثال عبير شمس الدين، شكران مرتجى، فادي صبيح، جمال العلي.

يُذكر أنّ أيمن زيدان سيظهر في الموسم الرمضاني القادم، من خلال لعبه دور البطولة في الجزء الثاني من مسلسل الكندوش.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية