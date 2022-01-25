إطلاق تحديث واتس اب جديد للايفون – وهذه المزايا الجديدة!

أُطلق اليوم تحديث جديد لتطبيق واتس اب على الايفون يحمل ٣ مزايا رئيسية منها خاصية جديدة للرسائل الصوتية ودعم وضع التركيز Focus Mode في الايفون وأخيراً وليس آخراً إضافة صورة الراسل عند تلقي الإشعارات.

الرسائل الصوتية من الجوانب التي ركز واتس اب عليها خلال الفترة الماضية والآن أضاف ميزة جديدة مع هذا التحديث للتطبيق على الايفون وهي إمكانية إيقاف التسجيل مؤقتاً ثم استئنافه مرة أخرى، وهي ميزة كان يختبرها واتس اب منذ فترة.

هذه ميزة مهمة وستكون عملية في العديد من المواقف إذ لن تضطر إلى إنهاء التسجيل حال قاطعك أحدهم أو حدث ما يعيق التسجيل فقط سوف يمكنك إيقافه مؤقتاً حتى يتسنى لك استئناف التسجيل مرة أخرى.

ميزة أخرى جاءت مع التحديث الجديد وهي دعم وضع التركيز Focus Mode الذي قدمته ابل مع تحديث iOS 15 ومن خلاله يتمكن بعض جهات الاتصال والأصدقاء الذين تختارهم من مراسلتك والوصول إليك عبر واتس اب دون غيرهم عند تفعيل وضع التركيز Focus Mode على الايفون.

الآن أيضاً مع التحديث الجديد بات بالإمكان رؤية صورة الشخص مُرسل الرسالة إليك في الإشعارات مثل إشعارات تويتر وغيرها من التطبيقات (ميزة موجودة في الأندرويد منذ سنوات!)

التحديث الجديد متاح الآن للتحميل على هواتف الايفون من خلال متجر الآب ستور ويحمل رقم 22.2.75 وهو متاح لكافة المستخدمين حول العالم.