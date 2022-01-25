أوبو تعتزم إطلاق سلسلة Reno7 في الخارج خلال شهر فبراير!

أطلقت العلامة التجارية الصاعدة أوبو سلسلة Reno7 في موطنها الرئيسي، الصين، العام الماضي. والآن تم تحديد مخطط زمني لموعد إطلاق السلسلة في الهند وبعض دول آسيا، ولكن بالرغم من ذلك، لم يتم تحديد يوم معين لموعد الإطلاق.

اليوم، كشفت أحد المُسربين على موقع تويتر عن موعد تاريخ الإطلاق بشكل رسمي في الهند، والذي أكد في تغريدته أنه سيكون يوم 4 فبراير المقبل. بالإضافة إلى ذلك، فإن موقع أوبو بدأ يستعرض تلميحات جديدة حول سلسلة Reno7، مما يعني أن الشركة تعتزم بالفعل إطلاقها خلال وقت قريب.

بناءً على المُسرب، فسوف يتم إطلاق سلسلة Reno7 يوم 4 فبراير في الهند. يُقال بأن الشركة سوف تُطلق كل من Reno7 و Reno7 Pro في الهند كهواتف متوسطة المدى (الميزانية المتوسطة).

بالإضافة إلى ذلك فإن صفحة الهواتف على موقع أوبو الهند تحتوي على Early Bird وهو نوع من السحب المحظوظ الذي سينتهي يوم 4 فبراير، وهو ما يؤكد على موعد إطلاق الهواتف في نفس اليوم.

على الرغم من أن هذه ما هي إلا مجرد تسريبات وتخمينات، إلا أننا نتوقع أن يتم إطلاق السلسلة يوم 4 أو 5 فبراير القادم في الهند، ومن المؤكد أن العديد من المناطق الأخرى بما فيها الوطن العربي والشرق الأوسط سوف تلحق سريعاً بها.

المشاركين في السحب سيتمكنون من الحصول على الهاتف يوم 5 فبراير، بينما سيبدأ البيع العادي للهاتف ابتداءً من يوم 8 فبراير.

أما بالنسبة للمواصفات، فمن المحتمل أن تحتوي السلسلة على مواصفات متطابقة مع نفس مواصفات متغيرات السلسلة التي تم إطلاقها في الصين.

سيحتوي الإصدار القياسي Oppo Reno7 على شاشة 6.43 بوصة وهي عبارة عن لوحة عرض AMOLED دقتها +FHD بمعدل تحديث مرتفع بسرعة 90Hz.

أما بالنسبة للإصدار المميز Oppo Reno7 Pro فسوف يحتوي على شاشة 6.55 بوصة عبارة عن لوحة عرض AMOLED دقتها +FHD بمعدل تحديث مرتفع بسرعة 90Hz.

تحت الغطاء، سيكون المسؤول عن تشغيل طراز Reno7 شريحة معالجة متوسطة المدى من شركة كوالكم وهي Snapdragon 778G SoC.

بينما سيتم تشغيل الطراز المميز Reno7 Pro بشريحة MediaTek Dimensity 1200 SoC. ومن المحتمل أن يحتوي كلا الهاتفين على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

على ظهر الغطاء الخلفي لهاتف Reno 7 ستجد كاميرا خلفية ثلاثية بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابكسل، بينما يحتوي طراز Pro على كاميرا خلفية ثلاثية بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل.