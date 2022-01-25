بالفيديو.. حصان “السقا” يرقص على لحن “الغزالة رايقة”

أبدى النجم المصري، أحمد السقا، إعجابه بأغنية “الغزالة رايقة”، حيث شارك حصانه الرقص على أنغامها.

وحظي مقطع الفيديو لهذه الرقصة إعجاب المتابعين، الذين أبدوا انبهارهم بقدرات الحصان.

وكان “السقا”، قد نشر الفيديو عبر “انستغرام”، حيث ظهر على صهوة حصانه الأسود، وهو يتمايل مع نغمات الأغنية، بطريقة بدت شديدة التناسق والانسجام مع اللحن.

ومما ساهم في انتشار المقطع، أن الفنان كريم محمود عبد العزيز أعاد نشر الفيديو عبر حسابه في “انستغرام”.

يشار إلى أن أغنية “الغزالة رايقة” حققت أرقام مشاهدة كبيرة في مصر والدول العربية، وهي من كلمات منة القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد.

وجاء عرض الأغنية في سياق فيلم “من أجل زيكو” المعروض حاليًا في دور العرض السينمائي، إخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم محمود عبد العزيز، ومنة شلبي، ومحمد محمود، ومحمود حافظ.

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