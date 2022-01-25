“زوكربيرغ”: “ميتا” تبني أسرع كمبيوتر خارق للذكاء الاصطناعي في العالم

أعلن مؤسس “فيس بوك”، مارك زوكربيرغ، أن شركة “ميتا”، تبني ما اعتبر أنه سيكون “أسرع كمبيوتر عملاق للذكاء الاصطناعي في العالم”، كجزء من خططه لبناء “ميتافيرس” افتراضي.

وقال زوكربيرغ في تدوينة: إن “ميتافيرس” وهو مفهوم يمزج بين العالم المادي والرقمي عبر الواقع الافتراضي والواقع المعزز ، سيتطلب قوة حاسوبية “هائلة”.

وسيكون الكمبيوتر العملاق الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، والذي أطلق عليه اسم (AI Research SuperCluster RSC) من قبل “ميتا بينزنس” هو بالفعل خامس أسرع كمبيوتر في العالم.

وأضاف مؤسس “فيس بوك”: “تتطلب التجارب التي نبنيها من أجل “ميتافيرس” قوة حسابية هائلة وسيعمل الحاسوب الجديد على بناء نماذج ذكاء اصطناعي جديدة يمكنها التعلم من تريليونات الأمثلة وفهم مئات اللغات وأكثر من ذلك” .

وأضاف باحثو “ميتا” أنهم توقعوا أن يصبح حاسوب RSC أسرع كمبيوتر من نوعه عند اكتماله في الصيف.

وسيتميز الحاسوب الجديد بأن الذكاء الاصطناعي فيه سيحاكي البنية الأساسية للدماغ في شكل كمبيوتر، وهو قادر على معالجة كميات هائلة من البيانات واكتشاف الأنماط فيها.

و تنتج “ميتا”، التي تمتلك “فيس بوك” و”انستغرام” و”واتس آب”، كميات كبيرة من البيانات من مستخدميها البالغ عددهم 2,8 مليار مستخدم يوميًا.

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