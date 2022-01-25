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المغنية المصرية “سيمون” تعود إلى الغناء بعد غياب 25 عاما

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت الفنانة المصرية سيمون، إنها تستعد لطرح أغنية جديدة تعود بها، بعد غياب عن الساحة الغنائية دام 25 سنة، ومن المقرر أن يتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب.

وقالت سيمون، إن فكرة الأغنية بدأت بمؤلف الكلمات هشام قباري والملحن أحمد مصطفى وتعاونت فيها مع الموزع الموسيقى شريف الوسيمي، وطريقة الكليب ستكون ترجمة لكلمات الأغنية وروحها.

وأضافت سيمون، أن سبب تقديمها أي أغنية هو انجذابها لكلماتها حتى إذا كانت تبدو عادية.

وتجدر الإشارة إلى أن سيمون من جيل الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي على مستوى الأغنية الشبابية الحديثة والتمثيل وهي مغنية وممثلة من مواليد 1966، بدأت مشوارها الفني كمغنية بمشاركتها في مهرجان الصداقة المصرية اليونانية بأغنية باللغة اليونانية، قدمت أيضًا العديد من الأعمال الغنائية الناجحة في أوائل تسعينيات القرن العشرين وكان من أشهرها «مش نظرة وابتسامة» و«ساعتي مش مظبوطة» و«بتكلم جد» مع المغني حميد الشاعري،ودخلت مجال التمثيل بمشاركتها مع الفنانة فاتن حمامة في فيلم يوم مر ويوم حلو عام 1988 وتوالت أعمالها وقدمت العديد من الأعمال في التلفزيون والمسرح.

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قناة 218 الليبية

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