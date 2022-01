«فايزر» و«بيوأنتك» تُجريان دراسة سريرية على لقاح مضاد لأوميكرون

بدأت شركة “بيوأنتيك” الألمانية و”فايزر” الأمريكية أول دراسة سريرية لاختبار لقاح مخصص للوقاية من متحور كورونا الجديد “أوميكرون”.

وأعلنت الشركتان اليوم الثلاثاء، أنه سيُجرى خلال هذه الدراسة الوقوف على السلامة والقدرة على التحمل والفعالية للقاح المرشح، بحسب ما نقل موقع “القدس العربي”.

ووفقاً للبيانات، ستشمل الدراسة نحو 1420 شخصا، سيُجرى تقسيمهم على ثلاث مجموعات. وستضم المجموعة الأولى نحو 600 شخص حصلوا خلال الـ 90 إلى 180 يوما السابقة للدراسة على جرعتين من اللقاح الحالي المضاد لكورونا، وسيحصلون الآن على جرعة أو جرعتين من اللقاح المضاد لأوميكرون.

أما المجموعة الثانية، والتي ستضم نفس العدد تقريبا، فستتلقى إما جرعة معززة من اللقاح الأصلي أو جرعة من لقاح أوميكرون، بينما ستضم المجموعة الثالثة نحو 200 شخص لم يتلقوا لقاحا مضادا لكورونا ولم يصابوا حتى الآن بكورونا، وسيتلقوا خلال الدراسة ثلاث جرعات من لقاح أوميكرون.

وقال رئيس شركة “بيونتيك” أوغور شاهين: “الدراسة جزء من نهجنا العلمي لتطوير لقاح يوفر حماية مماثلة ضد أوميكرون، كما لاحظنا مع المتحورات السابقة، ولكن في نفس الوقت تستمر فعاليته لفترة أطول”، مضيفا أن اللقاحات لا تزال توفر مستوى عاليا من الحماية ضد الدورات الشديدة من أوميكرون.

