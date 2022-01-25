Pixel Watch – هل ستُطلق جوجل ساعتها الذكية هذا العام ؟

من المحتمل أن تُطلق شركة جوجل ساعتها الذكية والتي نعتقد أنها ستأتي باسم Google Pixel Watch هذا العام يوم 26 مايو، وهذا بناءً على آخر التسريبات التي حصلنا عليها مؤخراً.

لفترة طويلة من الوقت، ظهرت العديد من التسريبات لأول ساعة ذكية لشركة جوجل على الإنترنت، ولكننا لم نحصل على أي شيء بشكل رسمي حتى هذه اللحظة.

ولكن بناءً على التسريبات الصادرة مؤخراً عن Jon Prosser، فيبدو أن ساعة جوجل دخلت بالفعل مرحلة الإنتاج النهائية وأصبحت قريبة جداً من الوصول إلى الاسواق.

ومع ذلك، فقد حذر المُسرب في تغريدته بشأن عادة شركة جوجل في تأجيل عمليات الإطلاق، ولكن يقول إذا حدث ذلك، فسيكون على علم بالأمر وربما سيكون قادراً على معرفة كل شيء عن الساعة خلال الفترة القادمة.

التاريخ المُسرب لموعد إطلاق ساعة جوجل يتوافق مع نفس مسلسل التواريخ النموذجية لشركة جوجل لمؤتمر مطوري Google I/O ومن المحتمل أن يتم الإعلان عن ساعة Pixel Watch خلال نفس الحدث.

في الحقيقة، لا توجد أي تفاصيل دقيقة حول ساعة جوجل الذكية حتى الآن، وجميع المواصفات التي تم إضافتها للساعة على الإنترنت ليست حقيقية قلباً وقالباً.

كل ما نحن على علم به هو أن ساعة جوجل ستأتي باسم رمزي “rohan” ومن المفترض أن تستهدف منافسة الشركات الكبرى الأخرى في هذا السوق وتحديداً شركة آبل.

بناءً على العروض والصور المُسربة، فإن ساعة Pixel Watch تحتوي على قرص دائري الشكل – مشابه لأقراص ساعات سامسونج الذكية – مع حواف نحيفة للغاية وستتوفر بمجموعة مختلفة من الألوان التي تشتمل على الرمادي والبرتقالي والأزرق السماوي.

أيضاً هناك بعض التقارير التي تؤكد على أن ساعة جوجل ستحتوي على شريحة معالجة مُطورة من قِبل شركة سامسونج، ولكن لا توجد أي تفاصيل حول نوع الشريحة.

إذا كانت جوجل تعتزم بالفعل الإعلان عن هذه الساعة خلال العام الحالي، فمن المؤكد أننا سوف نحصل على المزيد من التفاصيل بشأن هذه الساعة قبل إطلاقها بشكل رسمي.

ولكن دعونا نعرف منكم في التعليقات، هل حقاً أنتم في انتظار ساعة Pixel Watch الجديدة من جوجل؟