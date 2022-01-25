بالصدفة.. سيدة أميركية تكتشف فوزها بــ 3 ملايين دولار

فيما كانت الأميركية لورا سبيرز “55عاماً” تتحقق من بريدها الإلكتروني العشوائي بحثاً عن رسالة مفقودة، اكتشفت أنها ربحت جائزة يانصيب قيمتها 3 ملايين دولاراً أميركيا.

وأوضحت “سبيرز ” وهي من مقاطعة أوكلاند لمسؤولي “يانصيب ميتشيغان” أنها رأت إعلاناً على الفيسبوك يفيد بأن الفوز بالجائزة الكبرى “ميغا ميليونز” كان يرتفع بشكل كبير، لذلك دخلت إلى حسابها واشترت تذكرة في 31 ديسمبر الماضي وبعد بضعة أيام، كانت تبحث عن بريد إلكتروني مفقود، لذلك تحققت من مجلد الرسائل غير المرغوب فيها في حساب البريد الإلكتروني الخاص بها، ولفت انتباهها رسالة الفوز.

وتابعت أنها لم تصدق ما قرأته في الرسالة، لذلك قامت بتسجيل الدخول إلى حساب اليانصيب الخاص بها للتأكد.

وأوضحت الفائزة أن جائزتها المالية ستسمح لها بالتخطيط للتقاعد المبكر، مشيرة إلى أنها أضافت “يانصيب ميشيغان” إلى قائمة المرسلين الآمنين، في حال أن حالفها الحظ مرة أخرى بالفوز.

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