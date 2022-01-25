ابل تطلق مسابقة التصوير الفوتوغرافي عن قرب لأول مرة

أعلنت ابل عن إطلاق مسابقة التصوير الفوتوغرافي عن قرب Macro Photography لتشجيع المستخدمين على التقاط صور مميزة من خلال عدسات ايفون 13 برو و ايفون 13 برو ماكس.

إذا كنت تمتلك هاتف ايفون 13 برو أو ايفون 13 برو ماكس يمكنك الدخول والمشاركة في المسابقة من خلال هاشتاج ShotoniPhone# و iPhonemacrochallenge# على مواقع تويتر و ويبو و إنستاغرام في الوصف أو “الكابشن” الخاص بالصورة عند نشرها.

إذا كنت لا تود نشر الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي – كونك لا تحبذ استخدامها أو ليس لديك حسابات أو تخاف من سرقتها وتخشى انتهاك حقوق الملكية مثلاً – يمكنك إرسالها بالبريد الإلكتروني [email protected]

أما بخصوص شروط المسابقة، يمكنك الانضمام طالما أنك فوق 18 عاماً ويمكنك إرسال ومشاركة الصور مباشرةً من خلال بعد التقاطها من تطبيق الكاميرا مباشرةً أو بعد تعديلها بواسطة تطبيق الصور الافتراضي أو أي من تطبيقات تحرير الصور الأخرى.

التقديم مفتوح من اليوم 25 يناير حتى 16 فبراير 2022. وسيتم إخطار الفائزين في 12 أبريل 2022 أو قريباً من ذلك.

عند إغلاق باب التقديم، ستقوم لجنة من المحكمين الخبراء بمراجعة الصور من جميع أنحاء العالم واختيار 10 صور فائزة.

الصور الفائزة سوف يتم نشرها على موقع Apple Newsroom الرسمي وحساب إنستاغرام التابع لها والمزيد.

شركة الل أيضًا قالت إن الصور الفائزة سوف تستخدمها ابل في الحملات الإعلانية للشركة للشركة كالآب ستور والإعلانات المصورة واللوحات الإعلانية.

التصوير عن قرب هو أحد المزايا الجديدة في كاميرا هواتف ايفون 13 برو / برو ماكس وهو يتم من خلال الكاميرا واسعة المجال Ultra Wide Camera.

تلقائياً يتحول وضع التصوير إلى وضع Macro عند تقريب الكاميرا من الجسم المراد تصويره (حتى مسافة 2 سنتيمتر).