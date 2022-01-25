الفنان المصري أحمد زاهر يعلن خروجه عن السباق الرمضاني

قرر الممثل المصري أحمد زاهر أن يكون خارج السباق الرمضاني المقبل 2022، لأن الأعمال التي عرضت عليه ضعيفة-حسب وصفه- مبيناً أنه لا يقدم أي عمل إلا عن اقتناع تام، ولابد أن ينال إعجابه.

وأوضح الفنان المصري، أحمد زاهر، أنه يشتغل على مسلسل جديد بعنوان “سوشيال” يجسد من خلال أحداثه شخصية صحافي في قسم الحوادث، يدعى شهاب الدريني، يدخل في صراع مع السوشيال ميديا.

وأكد زاهر أن مسلسل سوشيال يتناول قضايا اجتماعية عادية، بعيدة عن الفنانين، مثل قضية العاملة التي انفصلت عن عملها بسبب السوشيال ميديا.

وأشار “زاهر” إلى أن السوشيال ميديا سلاح ذو حدين، لأنه توجد عليها تعليقات إيجابية، لكن هناك فئة قليلة تنتقد بطريقة لاذعة، مضيفاً أن الهدف من تناول المسلسل لهذه القصة هو وضع حكم رادع لكل من ينتقد الناس بطريقة لاذعة، تتسبب في دمار مستقبله.

وذكر الفنان المصري أنه تم تأجيل فيلمه السينمائي الجديد “فارس”، بسبب انشغاله بتصوير مسلسل سوشيال وأنه من المقرر استئناف تصويره بعد الانتهاء من المسلسل، خاصةً أن “لوك” شخصيته في المسلسل يختلف عن الفيلم، ومن الصعب تصوير الشخصيتين معاً.

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