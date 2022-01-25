إندونيسيا تجرب إستخدام زيت النخيل في إنتاج وقود للسيارات

أجرت أندونيسيا تجارب أولية لإنتاج بنزين مصنوع من زيت النخيل في إطار سعيها لتوسيع استخدام الزيت النباتي في قطاعها للطاقة-وفقاً لما صرح به وزير الطاقة الأندونيسي “عارفين تصريف”، اليوم الثلاثاء.

وأجرت أندونيسيا تجربة طيران باستخدام وقود طائرات مخلوط بزيت النخيل، العام الماضي وتخطط لإجراء تجارب على الطرق على وقود حيوي يحتوي على 40 %من زيت النخيل في شهر فبراير المقبل.

وقال “تصريف” في بيان له أنه “يجب علينا أن نعمل لأن نصبح مستقلين في مجالات مهمة لبلدنا مثل قطاع الطاقة، لدينا مصادر متعددة للطاقة لا نستغلها بشكل كامل”.

وتجدر الإشارة إلى أن إندونيسيا أكبر منتج لزيت النخيل في العالم وتهدف لزيادة محتوى الزيت في الديزل الحيوي واستخدامه لإنتاج أنواع أخرى من الوقود، فوفقاً لتقديرات اتحاد زيت النخيل في إندونيسيا، فإن الديزل الحيوي شكل حوالي 38 % من الاستهلاك المحلي من زيت النخيل العام الماضي 2021 م.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية