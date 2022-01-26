سامسونج تنشر فيديو دعائي جديد لاستعراض كامل قدرات شريحة Exynos 2200

سامسونج هي واحدة من الشركات القلائل التي تصنع شرائح المعالجات الخاصة بهواتفها بنفسها، وهي شرائح Exynos. مؤخراً، أعلنت الشركة عن شريحة Exynos 2200، ولكن اليوم قررت أن تستعرض كامل قدرات شريحة المعالجة الجديدة في قدرات الحوسبة وتشغيل الألعاب من خلال مقطع فيديو جديد.

شريحة Exynos 2200 مبنية على عقدة تصنيع 4nm EUV

مؤخراً فقط، طرحت شركة سامسونج مقطع فيديو جديد على قناتها على يوتيوب يوضح بالتفصيل جميع المواصفات والمميزات التي يمكن الحصول عليها من الشريحة الجديدة.

في الواقع مقطع الفيديو قصير ولكنه شيق للغاية، حيث يحتوي على عدد لا بأس به من المعلومات والتفاصيل الشيقة. ولكن بالرغم من ذلك، فسوف تلاحظون من الفيديو أنه مجرد حديث للعلاقات العامة والشراكة الجديدة مع شركة AMD وبعض المزايا التي كانت متواجدة بالفعل منذ سنوات.

بالنسبة للتفاصيل الأكثر أهمية بالنسبة لنا، فقد استعرض مقطع الفيديو عملية بناء شريحة Exynos 2200 والتي اتضح لنا إنها مبنية على عقدة تصنيع 4 نانوميتر وتستخدم أحدث إصدار من معمارية ARM.

في الفيديو، أكدت شركة سامسونج على قدرات ومميزات المعالج الجديد بفضل سرعته في أوقات التحميل الأسرع ومدى سلاسة وانسيابية التعامل مع تعدد المهام وعرض أسرع لمقاطع الفيديو.

بالنسبة لعشاق التصوير الفوتوغرافي، تحتوي الشريحة الجديدة على معالج صور جديد ISP والذي يمكنه التقاط صور تصل دقتها إلى 200 ميجابكسل. على الرغم من ذلك، فقد ركز الفيديو فقط على قدرة التقاط صور بدقة 108 ميجابكسل بدون تلعثم أو تأخير.

هذا يعني أنه من المستبعد تماماً أن تعلن شركة سامسونج عن مستشعر بدقة 200 ميجابكسل، وهو ما يتعارض مع بعض الشائعات التي ظهرت في عام 2021 وكانت تفيد بأنه من المحتمل أن تُطلق الشركة هواتف بمستشعر 200 ميجابكسل في عام 2022.

علاوة على ذلك، فقد أكدت الشركة أيضاً على إمكانية التقاط وتسجيل مقاطع فيديو بدقة 8K وهي بالطبع من ضمن الميزات المتواجدة منذ عدة سنوات.

الفيديو يؤكد على عمر بطارية أفضل

للأسف الشديد، حاول مقطع الفيديو قضاء معظم الوقت في التركيز على أهمية دقة 8K ولكنه لم يركز على كفاءة الطاقة. فقط ألمح الفيديو إلى تقنية AMIGO والتي من شأنها مراقبة استخدام البطارية للمساعدة في الحفاظ على الطاقة وتعزيز زمن التشغيل.

نتمنى أن تساعد تقنية 4 نانوميتر وتقنية AMIGO في تحسين عمر البطارية في جميع المجالات. فكما تعلمون، عمر البطارية على هواتف سامسونج القابلة للطي لا يحظى بسمعة طيبة حتى الآن.

الشريحة الجديدة توفر دعماً لتقنية تتبع الأشعة

تعتبر شريحة المعالجة الرسومية الجديدة في شريحة Exynos 2200 هي أهم جزء يستحق التركيز عليه هذه المرة. حيث تعاونت شركة سامسونج مع شركة AMD من أجل توفير العديد من الميزات الجرافيكية الجديدة وتمكنوا من تطوير شريحة XClipse المستندة على معمارية AMD mRDNA 2. هذا يعني أنه من الضروري على مطوري الألعاب الاهتمام بتوفير تقنية تتبع الأشعة إلى ألعابهم.