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أميركي يحطم 52 رقمًا قياسيًا خلال فترة قصيرة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نجح الأميركي ديفيد راش الملقب بـ”الرجل الخارق” في تسجيل اسمه بحروف من ذهب في موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية بعدما نجح بتحطيم 52 رقمًا قياسيًا خلال 52 أسبوع متتالي.

وكان الشاب الأميركي قد بدأ مهمته منذ أول أسبوع في العام 2021 واستمر طوال العام على تحطيم رقم قياسي كل أسبوع.

وبرر “الرجل الخارق” قيامه بهذا الأمر برغبته في دعم الترويج لتعلم التكنولوجيا، الهندسة، الرياضيات، والعلوم في المدارس.

وعبّر ديفيد راش عن سعادته بهذا الإنجاز، وتوجه بالشكر لجيرانه الذين ساعدوه أثناء قيامه بالتجارب الخاصة بتحطيم الأرقام القياسية.

وحطم الشاب الأميركي خلال هذه المدة العديد من الأرقام القياسية التي كان أصعبها بالنسبة له تقطيع أكبر عدد ممكن من شرائح الكيوي خلال دقيقة واحدة باستخدام سيف الساموراي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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