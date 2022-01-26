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تويتر تبدأ باختبار ميزة مشاركة التغريدات مع الآخرين

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدّت شركة تويتر الأميركية استعدادها لاختبار ميزة Flock لمشاركة التغريدات مع الأصدقاء المقربين فقط، ومن خلال هذه الميزة سيكون المستخدم قادرًا على إنشاء مجموعة من 150 شخصًا كحد أقصى، ونشر تغريدات خاصة بهذه المجموعة فقط، حيث لن يستطيع رؤيتها إلا أعضاء المجموعة المحددين.

وأكدت تويتر على إمكانية إضافة وحذف أفراد من المجموعة في أي وقت يريده المستخدم، دون أن يصل إشعار للشخص المحذوف بإزالته من المجموعة الخاصة.

وتسعى تويتر من خلال هذه الميزة؛ لتعزيز خصوصية المستخدمين من خلال اختيار الأشخاص القادرين على رؤية تغريداتهم.

يذكر أن منصة تويتر عملت خلال الفترة الماضية على إطلاق مجموعة كبيرة من الميزات التي عززت الخصوصية من خلالها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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