محرك غوغل يحتفل بذكرى ميلاد سعاد حسني

أحيا محرك غوغل بنسخته العربية الذكرى الــــ79 لميلاد الفنانة الراحلة سعاد حسني، التي تصادف اليوم 26 يناير، من خلال إضافة صورها على الواجهة الرئيسية.

وأشار محرك غوغل عبر منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنّه سيقوم بنشر تفاصيل حياتها خلال اليوم، كنوعٍ من التكريم لها وللفن الذي قدمته.

ونشر حساب غوغل الرسمي على تويتر تغريدة باللغة العربية قال فيها: كانت صغيرة على الحب، ولكن ستظل كبيرة في قلوبنا دائماً، نحتفل اليوم بذكرى ميلاد سندريلا الشاشة العربية الفنانة سعاد حسني.

واختتم الحساب التغريدة بدعوة المتابعين لمراقبة حساب الإنستغرام الخاص بغوغل، والذي سينشر تفاصيل حياتها من خلال مجموعة من الصور.

وتُعد الفنانة المولودة بحي بولاق في القاهرة عام 1934 لأب سوري، واحدة من أشهر نجمات الشاشة العربية، حيث قدّمت خلال مسيرتها الحافلة التي بدأت في ستينيات القرن العشرين أكثر من 100 عمل فني، أبرزها خلي بالك من زوزو، موعد على العشاء، السفيرة عزيزة، الزوجة الثانية، صغيرة على الحب، وغيرها من الأعمال.

يُذكر أنّ وفاة سعاد حسني في العام 2001 أثارت جدلاً كبيراً، حيث شكك الكثيرون بصحة الرواية الرسمية التي حددت أسباب الوفاة بسقوطها من شرفة شقة بالدور السادس من مبنى ستورات تاور في لندن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية