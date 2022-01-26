تقرير – هواتف ايفون 14 ستأتي بدون شريحة اتصال تقليدية!

يُقال أن ابل سوف تطلق هواتف ايفون 14 القادمة مع شريحة إلكترونية فقط eSIM ولكن بدون منفذ لشريحة اتصال تقليدية من نوع نانو nano-SIM كما هو معتاد.

بحسب المحللة إيما موهر في شركة GlobalData المتخصصة في أبحاث السوق فإن ابل قد لا تنتقل بالكلية إلى الشريحة الإلكترونية مرة واحدة وإنما سوف توفر إصدارات بمنفذ شريحة تقليدية مع إصدارات أخرى بدون شريحة تقليدية وإنما بشريحة إلكترونية فقط.

ابل بدأت في إدراج الشريحة الإلكترونية أو الرقمية eSIM في هواتف الايفون قبل سنوات منذ إصدارات ايفون XR و XS و XS Max وما يليها لكن ليس من الممكن تفعيلها في جميع الدول وعلى جميع شبكات الاتصال.

بحسب تحليلات الخبراء، فإن ابل في النهاية سوف تتخلى عن الشريحة التقليدية لصالح الشريحة الإلكترونية eSIM سواء كان ذلك مع إصدارات العام القادم ايفون 14 أو الإصدارات اللاحقة.

حالياً، لا تدعم كل شبكات الاتصالات في جميع الدول شريحة الاتصالات الالكترونية مما يلغي فكرة التحول الكامل إلى الشريحة الإلكترونية مع هواتف ايفون 14 إلا في الدول التي تدعم فيها جميع شبكات الاتصالات هذا النوع من الشرائح.

الشريحة الإلكترونية eSIM موجودة ضمن المكونات الداخلية للجهاز بعيداً عن أعين وأيدي المستخدم بخلاف الشريحة التقليدية المصنوعة من البلاستيك والسيليكون التي يتم شراؤها وإدراجها في المنفذ المخصص في الجهاز.

للمزيد حول الشريحة الإلكترونية في الايفون وكيفية تفعيلها يمكنك الرجوع إلى هذا المقال التفصيلي.