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علامات تدل على الإصابة بالتهاب الغدد الدرقية القيحي

تم النشر منذُ 41 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عرّفت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض الجلدية التهاب الغدد الدرقية القيحي، بمرض جلدي مزمن يصيب إحدى الغدد العرقية، ويحدث في منطقة واحدة أو في عدّة مناطق من الجسم كالمنطقة الإربيو، الإبط، والمنطقة الشرجية.

وقالت الرابطة الألمانية إنّ هذا المرض يؤدي لحدوث انسداد في المسام، يمنع خروج المفرزات عن طريق الجلد، الأمر الذي يؤدي لنشوء رؤوس سوداء وحمراء مؤلمة، بالإضافة لظهور بعض الندب.

وبررت الرابطة حدوث هذا المرض بخلل في الجهاز المناعي أو خلل هرموني أو عوامل وراثية، بالإضافة لعوامل أخرى تؤدي إليه كالسمنة، التعرق، التدخين، الأعباء النفسية، التوتر العصبي، والاحتكاك الجسدي بفعل الملابس.

وأكدت الرابطة وجود عدّة علاجات لهذا المرض كالكورتيزون، الليزر، وفي بعض الحالات يكون العمل الجراحي هو الحل، حيث يتم فتح الخراج وإزالته.

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قناة 218 الليبية

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