سامسونج تضع اللمسات النهائية على واجهة One UI 4.1 من أجل Galaxy S21 Ultra!

خلال الأسبوع الماضي أكد أحدي المسؤولين في منتديات شركة سامسونج بأن الشركة الكورية الجنوبية تعمل على تحديث One UI 4.1 من أجل سلسلة Galaxy S21 و Galaxy Note 20 ومن المتوقع أن تتلقى هذه السلاسل الواجهة الجديدة خلال شهر فبراير.

اليوم لدينا تسريبات جديدة تفيد بأن شركة سامسونج تعمل بالفعل على إصدار One UI 4.1 من واجهة المستخدم المخصصة الخاصة الشركة ومن المتوقع وصولها إلى هاتف Galaxy S21 Ultra خلال وقت قريب.

إذا كنت تتساءل عن مصدر هذه المعلومات، فهي قادمة من Ice Universe على موقع Weibo الصيني والذي قام بتأكيد الخبر من خلال ذكر رقم إصدار التحديث الذي يأتي برمز G998U1UEU5CVA4 الخاص بتحديث البرنامج الثابت.

تشير جميع الدلائل إلى أن هاتف سامسونج الرائد Galaxy S21 Ultra هو أول من سيتلقى إصدار واجهة One UI 4.1 الشهر القادم. ولكن وكما تعلمون، فإن سلسلة Galaxy S22 المرتقبة ستحصل بالفعل على الإصدار الجديد من واجهة المستخدم وقت الإطلاق.

المزيد من التحسينات والتغيرات ستجلبها One UI 4.1

لا أحد يعلم على وجه التحديد ما الذي يمكننا توقعه بشأن الواجهة الجديدة وما يمكن أن تقدمه لنا. ولكن كما يوحي اسم الإصدار، فمن المحتمل أن تقدم بعض التحسينات على الواجهة الحالية.

ولكن بالتأكيد الجميع يأمل في الحصول على بعض المزايا الجديدة، وخاصة بعض المزايا التي يمكن أن يستفيد منها مستخدمو سلسلة Galaxy S22 في المستقبل القريب.

ولكن لا يجب أن نرفع من سقف طموحاتنا، فمن المستحيل أن تجلب واجهة One UI 4.1 تغييرات جذرية مثل تل التغييرات التي حصلنا عليها بعد الانتقال من One UI 3.1.1 إلى One UI 4.0.

أيضاً ليس من المستغرب أن هاتف Galaxy S21 Ultra هو أول من سينعم بالتحديث الجديد، حيث لا يزال هذا الهاتف يحتل مركز القمة في التسلسل الهرمي لأجهزة الشركة الكورية، بالإضافة طبعاً إلى هواتف الشركة القابلة للطي مثل Galaxy Z Flip 3 و Galaxy Z Fold 3.

ومن المؤكد أن هواتف الشركة القابلة للطي التي تم إطلاقها خلال عام 2021 واجهة One UI 4.1 بعد فترة وجيزة من حصول Galaxy S21 Ultra على الواجهة.

للأسف لا نعلم أي شيء حول هواتف سامسونج القديمة أو هواتف الفئة المتوسطة، فلا يوجد مخطط زمني يوضح وقت حصول هذه الهواتف على إصدار الواجهة. ولكن مع اقتراب موعد إطلاق سلسلة Galaxy S22، من المحتمل أن نحصل على المزيد من التفاصيل.