خدمة ديزني بلس ستصل للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهذا التاريخ

كشفت شركة ديزني الأمريكية عن توسيعها خدمة ديزني بلس، لتشمل 42 دولة و11 منطقة جغرافية.

وقالت الشركة الأمريكية إنّ الخدمة المميزة ستشمل عدداً كبيراً من الدول العربية، منها ليبيا، السعودية، الإمارات، البحرين، عمان، الجزائر، تونس، المغرب، مصر، الأردن، لبنان، الكويت، العراق، فلسطين واليمن.

وأشارت التسريبات الواردة من الشركة الأمريكية، إلى أنّ الخدمة المميزة ستصل للمستخدمين في المناطق الجديدة في منتصف العام الجاري.

وكانت ديزني تُقدّم الأعمال الخاصة بخدمة ديزني بلس في الشرق الأوسط من خلال شراكتها مع شبكة OSN، لكنّ الشراكة ستفك الآن بعدما قررت عرض أعمالها الحصرية على خدمتها الخاصة.

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