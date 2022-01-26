عامر زيان يطرح فيديو كليب أغنية “الغيرة”

طرح الفنان اللبناني عامر زيان، على قناة روتانا الرسمية في موقع يوتيوب، فيديو كليب أغنية “الغيرة” التي تعد إحدى أغاني ألبوم “اذكريني”.

وروّج النجم اللبناني للأغنية الجديدة من خلال تغريدة نشرها على حسابها الرسمي في تويتر، ودعا من خلالها، عشاقه للاستماع إليها، وحصدت الأغنية الجديدة أكثر من 17 ألف مشاهدة، ونالت إعجاب عشاق النجم اللبناني الشاب.

وأغنية “الغيرة” من كلمات منير بو عساف، وألحان وسام الأمير، وتوزيع روجيه خوري، وإخراج هياء الفقيه.

من جهة أخرى، يستعد الفنان اللبناني للظهور ببرنامج لهون وبس الذي يقدمه هشام حداد، حيث أعلن من خلال حسابه على تويتر عن موعد الحلقة.

يُذكر أن الفنان اللبناني عاد للساحة الغنائية في العام الماضي بعد فترة من الغياب.

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