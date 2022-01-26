بعد حفلته بالرياض.. ناصيف زيتون يشيد بالجمهور السعودي

عبّر الفنان السوري ناصيف زيتون عن سعادته بالحفل الذي أحياه على مسرح أبوبكر سالم في الرياض، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وأشاد الفنان السوري من خلال تصريحات لإحدى الوسائل الإعلامية، بالجمهور السعودي الذواق الذي حضر الحفل وتفاعل مع أغانيه بشكلٍ كبير، وقال إنّ صيته سابقه.

وكشف ناصيف زيتون عن مشروعه الجديد، وأكد استعداده لتسجيل ألبوم غنائي مع شركته الخاصة للإنتاج التي افتتحها قبل مدة.

وأكد النجم السوري استعداده لإحياء سلسلة من الحفلات، بمناسبة عيد الحب خلال الفترة المقبلة.

وكان ناصيف زيتون قد أحيا قبل عدّة أيام حفلاً بمشاركة الفنانة اللبنانية إليسا في موسم الرياض، قدّم خلاله باقة من أغانيه الرائعة وسط تفاعلٍ كبير من الجمهور الحاضر.

يُذكر أنّ الفنان السوري حقق نجاحاً كبيراً بأغنية عالسريع، التي تُعد آخر أعماله الفنية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية