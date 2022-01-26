معرض القاهرة الدولي للكتاب يُطلق دورته الــ53

شهد مركز مصر للمعارض الدولية في العاصمة المصرية القاهرة مراسم إطلاق معرض القاهرة الدولي لنسخته الـ53 – اليوم الأربعاء- بمشاركة 1073 ناشراً مصرياً وعربياً وأجنبياً من 51 دولة.

ويستعيد المعرض بهذا الزخم موقعه السابق في الخارطة السنوية للمعارض الدولية، بعدما نظم دورته السابقة عام 2021 بشكل استثنائي في فصل الصيف، بسبب جائحة كورونا.

وافتتحت دورة هذا العام رسمياً من قبل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزيرة الثقافة إيناس عبد الدائم ورئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب هيثم الحاج علي، وعدد من السفراء والدبلوماسيين العرب والأجانب في مصر، فيما سيستقبل المعرض جمهوره العام بداية من يوم غد الخميس.

وتحل دولة اليونان “ضيف شرف” المعرض عبر برنامج ثقافي حافل، يشمل مناقشة عدد من الإصدارات والأعمال المترجمة عن الحضارتين اليونانية والمصرية القديمة.

تتواصل دورة هذا العام حتى 7 فبراير تحت شعار “هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل”، فيما اختير الكاتب الراحل يحيى حقي “شخصية المعرض”، هذا العام.

وتُطلق الهيئة المصرية العامة للكتاب -بالتزامن مع أيام المعرض- مشروع الكتاب الرقمي، الذي يبدأ بموسوعة “مصر القديمة” لعالم الآثار الشهير سليم حسن، كما يصاحب فعاليات المعرض برنامج مهني من 7 محاور يهدف إلى تنمية وتطوير صناعة النشر وآلياتها والارتقاء بالمنتج الثقافي العربي، يشمل سلسلة من الجلسات النقاشية وورش العمل.

ويعقد اتحاد الناشرين العرب جمعيته العمومية على هامش المعرض في 30 من يناير، والتي تتضمن انتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد.

وتجدر الإشارة إلى أن المعرض قد أعلن في وقت سابق عن استحداث جائزة لأفضل ناشر عربي، كما رفع القيمة المالية لجوائزه السنوية في مجالات القصة والرواية والشعر والنقد الأدبي والدراسات الإنسانية.

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