استمرار تصوير مسلسل يسرا الجديد رغم إصابتها بالكورونا

فنّد المنتج جمال العدل الشائعات التي راجت مؤخراً وتحدثت عن خروج مسلسل أحلام سعيدة من السباق الرمضاني، بعد إصابة الفنانة يسرا بفيروس كورونا للمرة الثانية.

وأكد جمال العدل، أنّ إصابة يسرا لم تَعق عمليات التصوير التي لا تزال مستمرة دون أي توقف.

وأشار لوجود ديكور مخصص ليسرا، وديكور مخصص لمي كساب، وآخر مخصص لغادة عادل، بالإضافة لعدّة ديكورات أخرى، وهذا ما يجعلهم يستمرون في التصوير عند إصابة أي شخص بفيروس كورونا المستجد.

وأكد معاناة شركات الإنتاج مع إصابات كورونا، التي ازدادت في الفترة الماضية في صفوف الفنانين والعاملين في إنتاج المسلسلات الرمضانية.

يُذكر أنّ الفترة الماضية شهدت انتشاراً كبيراً لفيروس كورونا بين الفنانين المصريين، حيث أعلن العديد منهم كبيومي فؤاد وياسمين عبد العزيز وغيرهم من الفنانين.

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