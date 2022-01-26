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استمرار تصوير مسلسل يسرا الجديد رغم إصابتها بالكورونا

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فنّد المنتج جمال العدل الشائعات التي راجت مؤخراً وتحدثت عن خروج مسلسل أحلام سعيدة من السباق الرمضاني، بعد إصابة الفنانة يسرا بفيروس كورونا للمرة الثانية.

وأكد جمال العدل، أنّ إصابة يسرا لم تَعق عمليات التصوير التي لا تزال مستمرة دون أي توقف.

وأشار لوجود ديكور مخصص ليسرا، وديكور مخصص لمي كساب، وآخر مخصص لغادة عادل، بالإضافة لعدّة ديكورات أخرى، وهذا ما يجعلهم يستمرون في التصوير عند إصابة أي شخص بفيروس كورونا المستجد.

وأكد معاناة شركات الإنتاج مع إصابات كورونا، التي ازدادت في الفترة الماضية في صفوف الفنانين والعاملين في إنتاج المسلسلات الرمضانية.

يُذكر أنّ الفترة الماضية شهدت انتشاراً كبيراً لفيروس كورونا بين الفنانين المصريين، حيث أعلن العديد منهم كبيومي فؤاد وياسمين عبد العزيز وغيرهم من الفنانين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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