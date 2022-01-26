التوتر النفسي المستمر يؤذي القلب بشكل كبير

قال البروفيسور الألماني فولكر كولنر، إنّ التوتر النفسي المستمر يؤثر بشكل سلبي على القلب.

وأشار البروفيسور إلى أنّ التوتر النفسي يؤدي لارتفاع ضغط الدم، وحدوث تضيّق في الأوعية الدموية، الأمر الذي يرفع خطر الإصابة بالأزمات القلبية أو قصور القلب، بالإضافة لارتفاع خطر الإصابة بالسكتات الدماغية.

وحذّر فولكر كولنر من الاكتئاب، وقال إنّه يرفع خطر الإصابة بأزمة قلبية بشكل كبير.

وللوقاية من هذه المخاطر، دعا البروفيسور الألماني لممارسة تقنيات الاسترخاء كالتأمل واليوغا، وتدريب التحفيز الذاتي، لمحاربة التوتر النفسي المستمر، بالإضافة لممارسة الرياضة التي تساعد على التخلص من هرمون التوتر، بالإضافة لاستشارة الطبيب والخضوع للعلاج النفسي عند الحاجة.

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