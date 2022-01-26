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بيومي فؤاد يكشف عن إصابته بكورونا

تم النشر منذُ 47 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف الفنان المصري بيومي فؤاد من خلال حسابه في سناب شات، عن إصابته بفيروس كورونا.

حيث نشر الفنان المصري مقطع فيديو أكد من خلاله إصابته بالفيروس التاجي، وقال إنّ عزل نفسه في المكتب منذ يومين، وأشار إلى أنه بخير وصحة، وطلب من متابعيه الدعاء له بالشفاء العاجل.

وكان الفنان المصري قد غاب عن العرض الخاص بفيلم تماسيح النيل، والذي أقيم يوم أمس بسبب إصابته بالفيروس السريع الانتشار.

من جهةٍ أخرى تعرض إحدى القنوات الفضائية حالياً مسلسل المماليك، الذي يُعد آخر المسلسلات التي شاركها بيومي فؤاد.

يُذكر أنّ الفنان المصري يستعد لطرح فيلمه الكوميدي الجديد مهمة مش مهمة، والذي روّج له منذ فترة من خلال نشر البوستر الرسمي على حسابه في إنستغرام.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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