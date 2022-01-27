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الكشف عن موعد حفلة وائل كفوري ورحمة رياض في موسم الرياض

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة بنش مارك السعودية عن موعد حفلة الفنانين اللبناني وائل كفوري والعراقية رحمة رياض، ضمن موسم الرياض.

وقالت الشركة المنظمة للحفلة إنّ الحفلة ستقام بتاريخ 3 فبراير القادم، على مسرح أبو بكر سالم أحد مسارح رياض بوليفارد سيتي، وأكدت طرحها تذاكر الحفلة البالغ عددها 7000 تذكرة على الإنترنت، بدءاً من 26 يناير الجاري.

ويُعدّ هذا الحفل ثاني حفلات الفنان اللبناني وائل كفوري في موسم الرياض، بعد حفله الأول الذي أحياه في ديسمبر الماضي، في حين يُعد الحفل الأول بالنسبة للفنانة العراقية.

يُذكر أنّ موسم الرياض شهد إقامة العديد من الحفلات الغنائية، التي أحياها نخبة من نجوم الغناء والطرب في الوطن العربي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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