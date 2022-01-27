تامر حسني يُحيي الحفل الختامي لفورميلا e في السعودية

كشف الفنان المصري تامر حسني عن موعد حفلته في العاصمة السعودية الرياض، بمناسبة الحفل الختامي للسباق العالمي للفورميلا e.

حيث نشر النجم المصري بوستر الحفلة على حسابه الرسمي في موقع إنستجرام، وعلّق عليه بالقول: جمهوري الحبيب في المملكة العربية السعودية إن شاء الله سأكون معكم في الحفل الختامي للسباق العالمي فورميلا e في مدينة الرياض، يوم السبت 29 يناير الجاري.

وحظي البوستر بتفاعل كبير من عشاق النجم المصري، بخاصة جمهوره في السعودية الذين عبّروا عن شوقهم للقائه.

من جهةٍ أخرى يستعد تامر حسني لتصوير فيلم روميو، الذي سيكون أول فيلم من تأليفه وإخراجه، وسيتم تصويره ما بين القاهرة والإسكندرية، وسيشارك فيه حمدي الميرغني وهنا الزاهد، وعدد آخر من النجوم.

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