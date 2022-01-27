الكشف عن القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية

كشفت اللجنة المنظمة للجائزة العالمية للرواية العربية، عن القائمة الطويلة للروايات المرشحة للفوز بالجائزة في نسختها الـ15.

وضمت القائمة 16 رواية صدرت في الفترة ما بين يوليو 2020 ويونيو 2021، تم اختيارها من بين 122 رواية تقدمت للجائزة.

وشملت القائمة الطويلة رواية الخبز على طاولة الخال ميلاد لليبي محمد النعاس، البحث عن عازار للسوري نزار أغري، زنقة الطليان للجزائري بومدين بلكبير، رامبو الحبشي للأريتيري حجي جابر، دلشاد للعمانية بشرى خلفان، أم ميمي للمصري بلال فضل، ماكيت القاهرة للمصري طارق إمام، حكاية فرح للمصري عز الدين شكري فشير، أين اسمي للسورية ديمة الشكر، خادمات المقام للكويتية منى الشمري، المئذنة البيضاء للسوري يعرب العيسى.

بالإضافة إلى يوميات روز للإماراتية ريم الكمالي، الخط الأبيض من الليل للكويتي خالد النصر لله، وأسير البرتغاليين للمغربي محسن الوكيلي.

كما كشفت الجائزة عن لجنة التحكيم للدورة 15، والتي تضمنت الناقد والروائي التونسي شكري المخبوت الذي سيكون رئيساً للجنة، وعضوية كلٍ من الكاتبة اللبنانية إيمان حمدان، وأستاذة الأدب العربي بيان ريحانوفا، والشاعر الليبي عاشور الطويبي، والناقدة الكويتية سعدية مفرح.

يُذكر أنّ قيمة الجائزة التي يرعاها مركز أبو ظبي للغة العربية، وتدعمها مؤسسة جائزة بوكر في لندن تصل لـ50 ألف دولار أمريكي.

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