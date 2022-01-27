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سامسونغ تعمل على تطوير رقاقة حماية ذكية تعمل بالبصمة

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية عن تطويرها رقاقة حماية ذكية، تعمل بالبصمة لحماية حسابات المستخدمين من السرقة.

وقالت سامسونغ إنّ الرقاقة الجديدة ستمنع استغلال حسابات المستخدمين، وستجعل الأمور أكثر سلاسة بالنسبة للبنوك عند اعتماد بطاقات الدفع البيومترية.

وستزود سامسونغ رقاقتها الجديدة بمستشعر لبصمة الأصبع، معالج، وعنصر لحماية البيانات.

وأشارت سامسونغ إلى أنّ رقاقتها الجديدة ستكون 3 بـ1، حيث ستضم مستشعر البصمة، معالج الحماية، وعنصر الحماية.

ومن المتوقع أن تساعد الرقاقة الجديدة على زيادة الحماية، وسرعة توثيق الأشخاص الحقيقيين.

يُذكر أنّ سامسونغ ستعمل على توسيع البطاقة لتصل لطلاب الجامعات والموظفين، لتصل إليهم عبر بطاقاتهم الذكية وليس بطاقات الدفع وحسب.

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قناة 218 الليبية

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