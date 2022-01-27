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تأجيل تصوير مسلسل “بطلوع الروح” بعد إصابة منة شلبي بالكورونا

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف السيناريست المصري محمد هشام عيبة عن تأجيل تصوير مسلسل “بطلوع الروح”، لمدة أسبوع، بعد إصابته بطلته منى شلبي بفيروس كورونا المستجد.

وقال السيناريست المصري إن التصوير سيَستأنف بعد تعافي النجمة المصرية من الفيروس السريع الانتشار.

وأشار “عيبة” إلى أن النجمة المصرية مازالت في مصر، ولم تغادر باتجاه لبنان من أجل تصوير مشاهدها في المسلسل الذي تنتجه شركة الصباح للإنتاج الفني.

ومسلسل “بطلوع الروح” من تأليف محمد هشام عيبة وإخراج كاملة أبو ذكرى، وبطولة إلهام شاهين، منى شلبي، أحمد السعدني، وأحمد داود وغيرهم، ومن المتوقع عرضه في الموسم الرمضاني القادم.

يذكر أن منة شلبي خضعت للبروتوكول الصحي المعمول به في مصر فور اكتشاف إصابتها بفيروس كورونا.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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