تقارير تؤكد تراجع NVidia عن صفقة ARM

أشارت تقارير عدة إلى تراجع شركة NVidia الرائدة في مجال صناعة المعالجات وبطاقة العرض المرئي عن رغبتها بالاستحواذ على شركة ARM لصناعة الرقاقات وأشباه الموصلات؛ بسبب فشل المحادثات التي بدأت قبل فترة، والتي كانت تمهّد لانتقال ملكية ARM ل NVidia مقابل صفقة بقيمة 40 مليار دولار.

وبررت التقارير فشل الصفقة بالمعارضة الكبيرة التي تلقاها في دول كبرى عدة، حيث عارضت بريطانية الصفقة وبدأت بتحقيق أمني ضدها في نوفمبر الماضي، في حين شهدت الولايات المتحدة رفع دعوى قضائية لوقف عمليات الشراء التي تؤدي إلى تقييد المنافسة في مراكز البيانات وتصنيع السيارات، أما شركتا إنتل وأمازون؛ فقد قدمتا معلومات للجهات المنظمة لإيقاف عملية الاستحواذ.

وأشارت التقارير إلى أن شركة ARM بدأت تعمل على تطوير برامجها كبديل عن عملية الاستحواذ وفق توقعات بطرح الشركة للاكتتاب خلال الفترة القادمة.

يذكر أن عددًا كبيرًا من شركات الهواتف الذكية كسامسونج، آبل، مايكروسوفت وغيرها تستخدم تصاميم ARM في منتجاتها.

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