ولادة نادرة لتوأم أفيال في محمية كينية

شهدت محمية سامبورو الوطنية الواقعة في كينيا ولادة نادرة لتوأم من الأفيال، حيث رصد مرشدون سياحيون التوأم المكون من ذكر وأنثى، أثناء قيامهم بجولة سفاري.

وقالت جمعية حماية الفيلة المحلية إن ولادة توأم من الفيل يعد أمرًا نادرًا للغاية، لأنه لا يمثل سوى 1% من ولادات الأفيال على العموم.

وأشارت الجمعية إلى أن هذه المرة الثانية التي تشهد المحمية ولادة توأم فيلة، وقالت إن الولادة السابقة حدثت عام 2006، وأكدت الجمعية نفوق الصغيرين بعد أيام عدة من ولادتهما؛ لعدم كفاية الحليب.

وأوضحت أن الأيام القليلة القادمة ستكون حاسمة بالنسبة للتوأم الجديد، وتمنت أن تكون أمهما قادرةٌ على منحهما الحليب الذي يُبقيهما على قيد الحياة.

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